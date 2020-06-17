في 4 خطوات.. تعرف على طريقة دفع فواتير استهلاك المياه الكترونيا

أعلن المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن تفعيل خدمة الدفع الالكتروني لفواتير استهلاك مياه الشرب والصرف الصحي من خلال تطبيق الشركة القابضة على الهاتف المحمول "125-HCWW"، والمتاح على نظامي التشغيل الأندرويد وIOS.

وتستعرض "الوطن" خلال السطور التالية خطوات سداد فاتورة استهلاك المياه الكترونيا، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

خطوات سداد فاتورة استهلاك المياه الكترونيا

- يتم تحميل تطبيق 125 مجانا على الهاتف المحمول.

- ينشئ المواطن حسابا بالبيانات المطلوبة.

- يحدد المستهلك الشركة التابع لها وإدخال رقم السداد الإلكتروني والمسجل على فاتورة المياه الخاصة به.

- ومن ثم يظهر له قيمة الفاتورة ويتاح له سدادها باستخدام بطاقات الائتمان المختلفة.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجهات القيادة السياسية نحو التحول الرقمي للقطاعات المختلفة بالدولة وخاصة الخدمات التي تمس المواطنين، وفي إطار تطوير منظومة تكنولوجيا المعلومات بالشركة القابضة، وطبقا للإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة المصرية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.