مستثمرو البحر الأحمر: 4 وزراء يتفقدون جاهزية فنادق الغردقة وشرم غدا

قال تامر نبيل عضو جمعية مستثمرو السياحة بالبحر الأحمر، إنّ وفد وزاري مكون من 4 وزراء، يزور غدا الخميس الغردقة بصحبة مراسلي وكالات الأنباء والصحف الأجنبية بمصر، لتفقد الإجراءات الاحترازية ومدى جاهزية الفنادق المصرية لاستقبال الحركة السياحية الوافدة من الخارج ابتداء من أول يوليو المقبل، لنقل الصورة الحقيقية عن استعداد الفنادق لجميع دول العالم عبر وسائل الإعلام الدولية.

وأضاف أنّ الوفد الوزاري سيتجه عقب زيارة الغردقة لمدينة شرم الشيخ لتفقد فنادق المدينة، موضحا أنّ ممثلي الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة المنشآت الفندقية وجمعية مستثمري البحر الأحمر، يرافقون الوفد خلال الزيارة.

وكانت الحكومة وافقت على عودة حركة الطيران واستقبال السياح بـ3 محافظات شاطئية، هي البحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح، بداية من يوم 1 يوليو المقبل بتدابير وإجراءات احترازية مشددة.