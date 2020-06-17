نانسي عجرم تطالب جمهورها بعدم الإساءة إلى فريق عملها

طالبت المطربة اللبنانية نانسي عجرم محبيها بعدم التجاوز في حق أفراد عملها، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر".

وغردت نانسي عجرم عبر حسابها قائلة: "صباح الخير لكل الفانز، محبتكن بقلبي كبيرة ووجودكن حدي دايماً بيفرحني، عم شوف تعليقات سلبية من البعض بحق أشخاص من فريق عملي وهيدا عم يزعلني، لو سمحتوا أي إساءة لأي شخص من فريق عملي رح اعتبرها إساءة إلي شخصياً، دول الأشخاص هن أصدقائي، أنا اخترتن وبحبن وما بقبل أي إساءة بحقن".

وأحيت نانسي عجرم حفلاً "بث مباشر" من أحد أسطح بيروت، عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب"، وحظي الحفل بمتابعة كبيرة من جمهورها.