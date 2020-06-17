منظمات نقابية تدين احتجاز عمال مصريين بليبيا

أدانت منظمات نقابية وعمالية، تمثل الملايين من العمال، واقعة احتجاز وتعذيب بعض العمال المصريين في ترهونة وبعض المناطق الأخرى في مناطق الغرب الليبي.

وقالت منظمة الوحدة النقابية الإفريقية بقيادة الأمين العام أرزقي مزهود، إنها صدمت من هذه الواقعة التي وصفتها بالشنيعة، وأنها تستنكر هذا العمل اللا إنساني بحق عمال أبرياء، والذي يخالف كل المواثيق الدولية والأخلاقية.

وأضافت في بيان أن أصحاب هذه الأفعال يهدفون إلى ترويع العمالة، وزرع الفتنة في المنطقة، وطالبت برد الاعتبار لهؤلاء الضحايا.

وطالبت منظمة الوحدة النقابية الإفريقية، بفتح تحقيق شامل في هذه الحادثة، واحترام حقوق العمال التي تكفلها الاتفاقيات والقوانين المحلية والدولية، رافضة التدخل الأجنبي في الأراضي الليبية، واللجوء إلى الحوار السياسي البناء.

من جانبه أدان الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب هذه الواقعة، مطالبا المنظمات والجهات المعنية باتخاذ موقف قوي ورادع ضد الانتهاكات التي تمارس ضد هذه العمالة التي خرجت للبحث عن قوتها.

وأكد "الاتحاد الدولي" في بيان على أن هذه الواقعة تأتي في إطار حالة الفوضى والصراع في الأراضي الليبية، الذي يؤججه "العثمانيون الجدد" بقيادة الرئيس التركي رجب أردوغان، الذي ينشر الفوضى، ويدعم الإرهاب في ليبيا.