"حساسين" يطالب الحكومة بتوفير الدعم المالي لخطة تطوير المحاكم

أشاد الدكتور سعيد حساسين، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب "السلام الديميقراطي" بخطة المستشار عمر مروان، وزير العدل، لتطوير 339 محكمة على 3 مراحل، والتي تنتهي بالكامل في أبريل 2021.

واعتبر "حساسين " فى بيان له اليوم، أن تنفيذ هذه الخطة هو البداية الحقيقة والجادة لتطوير مقار المحاكم المصرية رمز العدالة، وإعادة الحقوق لأصحابها ونصرة المظلومين وردع الظالمين باحترام الدستور وتطبيق القانون على الجميع، معربا عن ثقته الكاملة في قدرة المستشار عمر مروان، باعتباره واحدا من قضاة مصر الأجلاء على إصلاح المحاكم المصرية، بمهنية واحترافية وفي توقيت قياسي، حتى تكون في أحسن صورة معمارية وهندسية.

وأشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "السلام الديميقراطي"، بتأكيد وزير العدل، أن المرحلة الأولى من عمليات التطوير تستهدف تجديد ورفع كفاءة 91 محكمة، فيما تستهدف المرحلة الثانية 116 محكمة، سيجري الانتهاء منها في 30 سبتمبر المقبل، والمرحلة الثالثة 132 مقرا ، مطالبا حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خاصة الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بتقديم الدعم خاصة الدعم المالي، لتنفيذ هذه الخطة.