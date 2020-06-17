فيديو.. أسرة الحسيني أبو ضيف: الإخوان وراء مقتله.. ولم نتلق أي نعي من مرسي

قال سالم أبو ضيف، شقيق المصور الصحفي الحسيني أبو ضيف، الذي استشهد خلال "أحداث الاتحادية" في 5 ديسمبر عام 2012م، إن الأسرة رغم كل هذه السنوات لم تتوصل للجاني الحقيقي المسؤول عن استشهاد الحسيني، متهما جماعة الإخوان بالتورط في قتل أخيه، عقب دعوتهم إلى ما وصفوه بالنفير العام التي حرض عليها مكتب الإرشاد أمام قصر الاتحادية.

وأضاف "سالم"، أن ما يتم تداوله مؤخراً من تصريحات بأن مرسي وجماعته كانت تهتم بالصحفيين خلال فترة حكم الجماعة للبلاد لا أساس لها من الصحة، وما حدث للحسيني هو أكبر دليل على كذب هذه المزاعم.

وتابع، أنه بعد استشهاد الحسيني لم تتلق الأسرة أي اتصال من الرئاسة لنعي الفقيد، كما غاب محافظ سوهاج عن حضور مراسم الدفن والعزاء، مستنكرين ذلك بشدّة كون الحسيني فقد حياته أثناء ممارسة عمله الصحفي، على خلفية الاشتباكات التي وقعت بين مؤيدي مرسي ومعارضيه بعد صدور الإعلان الدستوري.

وأضاف "الشقيق الأصغر للشهيد أبو ضيف"، أنه لم يتم تكريم الشهيد بعد وفاتة خلال فترة حكم جماعة الإخوان، والتكريم الوحيد الذي حصل عليه بعد مرور أكثر من عامين على واقعة استشهاده، والتي كانت أثناء تولي المهندس إبراهيم محلب منصب رئاسة الوزراء، حيث جاء التكريم بإطلاق اسم الحسيني أبو ضيف على مدرسة ثانوية بمدينة طما بمحافظة سوهاج.

وقال "سالم"، إن الحسيني كان بطبعه مقاوماً للظلم، وهو ما دفعه للعمل في الصحافة على الرغم من كونه خريج كلية الحقوق، إلا أن سعيه لكشف الفساد وتوثيقه كان سبباً في استشهاده، حيث انضم إلى جموع المعارضين للإعلان الدستوري حينها، ليرصد ويوثق الانتهاكات بحق الثوار، حيث كان يرى الإعلان الدستوري بمثابة حبل المشنقة لثورة 25 يناير.