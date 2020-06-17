"MIU" تهدي جامعة المنصورة سيارة إسعاف "جولف"

تسلمت جامعة المنصورة، سيارة إسعاف جولف، إهداء من جامعة مصر الدولية "MIU" لنقل المرضى إلى المراكز الطبية الجديدة.

وبحسب بيان جامعة المنصورة، فإن السيارة تقوم بنقل المرضى غير القادرين على الحركة وكبار السن من بوابة الجامعة إلى داخل 3 مراكز طبية وهي (جراحة المخ والأعصاب، جراحة العظام، جراحة النسا والتوليد)، كما تقوم السيارة بنقل المرضى أثناء إجراء فحوصات الطبية المختلفة داخل مستشفيات الجامعة.

وذكرت الجامعة، أنه تم استلام السيارة بحضور الدكتور جمال العدل مدير المراكز الطبية الثلاثة، والدكتورة هالة المرصفاوى رئيس قسم الأطفال، وأيمن زكى أمين المراكز الطبية، وممثل لشركة سيارة الجولف

ومن جانبه قال الدكتور محد حجازي المدير التنفيذي للمستشفيات والمراكز الطبية، إن سيارة الإسعاف الجديدة تمثل إضافة للخدمة الطبية بالمراكز الطبية بالجامعة وستعمل على توفير وسيلة نقل آمنة للحالات المرضية من والى المراكز الطبية وأثناء إجراء الفحوصات الطبية بمستشفيات الجامعة.