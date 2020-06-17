وزيرة التخطيط ترد على "عبدالعال": بصيف كل سنة في منيا القمح والدقهلية

ردت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة الخطيط، على ما أثاره الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، بأن بعض الورزاء لا يعرفون شيئا عن الفلاحين، قائلة: "أنا بصيف كل سنة في بلدة والدتي، في منيا القمح، وفي قرية والدي في الدقهلية، وأعرفهما جيدا".

وكانت الجلسة البرلمانية المنعقدة للاستماع إلى رد الحكومة، ممثلة فى وزيري المالية والتخطيط، على ملاحظات أعضاء البرلمان، بشأن الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2020_2021، شهدت دعابة من الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، للدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، حينما علق الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على رئيس مجلس النواب، قائلا: "أنا فلاح"، وعقب "عبدالعال " مازحا: "لا.. السيدة وزيرة التخطيط مدرستها كانت في مصر الجديدة، وأنا كنت ساكن بجوار هذه المدرسة".

ووجه كلامه للوزيرة: "زجاجة الكحول اللي قدامك دي من إنتاج الفلاح"، وعقب الدكتور محمد معيط: "صحيح.. من قصب السكر".