وزيرة التخطيط ترد على "عبدالعال": بصيف كل سنة في منيا القمح والدقهلية
كتب:
محمد طارق
06:45 م | الأربعاء 17 يونيو 2020
ردت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة الخطيط، على ما أثاره الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، بأن بعض الورزاء لا يعرفون شيئا عن الفلاحين، قائلة: "أنا بصيف كل سنة في بلدة والدتي، في منيا القمح، وفي قرية والدي في الدقهلية، وأعرفهما جيدا".
وكانت الجلسة البرلمانية المنعقدة للاستماع إلى رد الحكومة، ممثلة فى وزيري المالية والتخطيط، على ملاحظات أعضاء البرلمان، بشأن الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2020_2021، شهدت دعابة من الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، للدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، حينما علق الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على رئيس مجلس النواب، قائلا: "أنا فلاح"، وعقب "عبدالعال " مازحا: "لا.. السيدة وزيرة التخطيط مدرستها كانت في مصر الجديدة، وأنا كنت ساكن بجوار هذه المدرسة".
ووجه كلامه للوزيرة: "زجاجة الكحول اللي قدامك دي من إنتاج الفلاح"، وعقب الدكتور محمد معيط: "صحيح.. من قصب السكر".