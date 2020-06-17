موسكو: نتابع خطوات اليابان بعد تعليقها نشر نظام الدفاع "إيجيس أشور"

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن بلادها ستتابع خطوات اليابان بعد إعلان تعليق نشر أنظمة الدفاع الصاروخي البرية "إيجيس آشور".

وقالت زاخاروفا، في إحاطة إعلامية اليوم: "لفتت انتباهنا التصريحات، التي أدلى بها عدد من المسؤولين اليابانيين، بشأن عزمهم تعليق تنفيذ خطط نشر أنظمة الدفاع الصاروخي البرية إيجيس آشور في اليابان".

وأضافت المتحدثة الروسية: "نأخذ في الاعتبار بيان وزير خارجية اليابان بشأن عدم حدوث أي تغييرات في بناء التعاون العسكري والسياسي مع الولايات المتحدة"، مشيرة إلى أن موسكو ستتابع تطورات هذه المسألة بهدف معرفة ما إذا كانت التصريحات الحالية ستتبعها خطوات محددة من القيادة اليابانية خاصة في مجال الدفاع الصاروخي، الذي له تأثير مباشر على الوضع الأمني في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وكان وزير الدفاع الياباني، تارو كونو، أعلن الاثنين الماضي عن إيقاف خطط نشر رادار "إيجيس آشور" المضاد للصواريخ للدفاع الجوي، الذي يمكنه تعقب واستهداف الصواريخ البالستية.

وكانت اليابان قررت في 2017، بعد قيام كوريا الشمالية بإطلاق الصواريخ البالستية، نشر اثنين من منظومات الدرع الصاروخية الأرضية الأمريكية من نوع "إيجيس أشور" على أراضيها.