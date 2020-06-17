فيديو.. "السجيني": البرلمان صدق نهائيا على مشروع قانون انتظار السيارات

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه بعد مراجعة مجلس الدولة قانون انتظار السيارات في الشوارع، اليوم، صدق البرلمان تصديقا نهائيا على مشروع القانون، مشددا على أنه لايوجد قانون يسمى قانون السايس، والبرلمان والدولة المصرية لا تقنن أعمال بلطجة وأعمال غير مشروعة، وهذا التشريع غرضه تنظيم نشاط خدمي تجاري، يتم تنظيمه بشكل يليق باسم الدولة المصرية، سواء كانوا منتفعين أو عاملين به، وليس تقنين أعمال غير مشروعة.

وأضاف السجيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن هذا التشريع، ينظم نشاط انتظار السيارات في الشوارع سواء كانت مدن أو مراكز أو محافظات، وفقا لنصوص تعتمد على اللامركزية، مستندة لإطار عام يحدده التشريع والحكومة المركزية وتطلق يد السلطة المحلية في تقدير ماتراه من خلال لجنة بعضوية رجال دولة متخصصين، يضعوا الخريطة بغرض إنهاء أي مظاهر بلطجة أو عمل غير مشروع.

وتابع السجيني، أن التشريع الجديد سينظم هذه المسألة من الألف للياء، موضحا أن القانون أعطى إلزامية للمحافظين والقيادات المحلية بحصر كل شوارع الوحدات المحلية لهم، وبعد حصر الشوارع يبدأوا في وضع تصور ولم يتم وضع تعريفة بالقانون لإنتظار السيارات ولكن المحافظين من سيحددوا ذلك بمعايير وضوابط.

وشرح السجيني، أن هذا التشريع ينظم الشوارع جميعها الرئيسية والفرعية، ولكن الساحات لها قانون محدد لها.