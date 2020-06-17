خريجي الأزهر تدين الهجمات الإرهابية على النقاط الأمنية في أفغانستان

دانت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الهجمات الإرهابية التي قامت بها حركة طالبان مساء أمس على نقطتين أمنيتي، ما أسفر عن مقتل 12 فردا من قوات الأمن وإصابة 5 آخرين .

وقالت المنظمة في بيان لها: إن الشريعة الإسلامية توعدت من يسفك الدماء أو يعتدي على الأموال أو يروع الآمنين بأشد العقاب في الدنيا وفي الآخرة، واعتبرته باغيا محاربا لله ورسوله، واوجبت عليه حدا دنيويا إلى جانب العقاب الأخروي.

وأكدت المنظمة في بيان لها اليوم على أن رجال الأمن يقومون بمهمة عظمها الله تعالى ورسوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "عينان لا تمسهما النار: عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله"، فمن اعتدى على رجال الجيش والشرطة فهو ساع في دمار البلاد، وخراب المجتمعات.

وأضاف بيان المنظمة أن ما تقوم به جماعات التطرف والإرهاب من اعتداء على الأنفس المعصومة من أكبر الكبائر عند الله تعالى، حيث حرم سبحانه في كتابه قتل النفس.