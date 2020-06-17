أحمد موسى: مرسي اجتمع مع قيادات من الداخلية وهدد وطلب قتل المتظاهرين

فجر الإعلامي أحمد موسي، مفاجأة عن الرئيس المعزول محمد مرسي وعقده اجتماع في شهر فبراير أو مارس عام 2013 في الاتحادية، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية في ذلك الوقت، واللواء أحمد حلمي عزب مساعد أول وزير الداخلية للأمن، اللواء خالد ثروت مساعد أول وزير الداخلية للأمن الوطني، اللواء مدحت المنشاوي مساعد وزير الداخلية للأمن المركزي، مع الإخواني أيمن هدهد، ودخل مرسي الإجتماع مع الخمس أشخاص وخبط على الترابيزة اللي قدامه وقالهم "ايه يا بهوات مش قادرين تلموا الناس دي المتظاهرين أمام الإتحادية، لازم تخلصوا عليهم في الحال"، ورفضوا، وقالوا "إحنا دورنا نقبض عليهم ونوديهم النيابة وتتصرف معاهم".

وأضاف موسي، خلال برنامجه "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية صدي البلد، أن المعزول مرسي "قالهم أنا بأمركم"، وجميعهم موجودون حاليا، وكان اجتماعا عاصفا "كان بيتكلم كأنه قاعد على المصطبة مش رئيس الجمهورية، وقالوا له احنا بنؤدي دورنا".

وتابع "مرسي قالهم اعملوا كده ومحدش هيقرب منكم، النائب العام بتاعنا ومحدش هيقربلكم"، ورفضوا جميعهم طلبه وذلك قبل ثورة 30 يوليو، وهددهم "قبل ما تروحوا عدوا على النائب العام" لعدم استجابتهم لأوامره.