موسى: المحكمة قدمت تخابر المعزول مرسي مع أمريكا منذ 1986 ولم يدافع

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه في جلسة من جلسات المعزول محمد مرسي في قضية التخابر، "كنا عارفين أن مرسي كإخواني، لازم يكون له علاقات مع أجهزة مخابرات وجواسيس، لكن مكنش عندنا دليل، فكشف ذلك عن وثيقة أنه عميل ومتخابر، ولكن اتضح بعد ذلك الدليل، اللي قالته المحكمة، وهو كان بيسمع، ولما جم يترافعوا مفيش واحد فيهم قدر يتكلم على هذه الوثيقة".

وأضاف موسى، خلال برنامجه "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية صدى البلد، أن مرسي نفسه، لم ينفي الوثيقة التي قدمتها المحكمة، والمستشار شيرين فهمي عند قراءته الوثيقة التي تتحدث عن تجنيد مرسي مع المخابرات الأمريكية، منذ عام 1986، ولم يرد أو يدافع عن نفسه، لأنه متأكد أنها حقيقية ويؤدي هذا الدور".

وقرأ المستشار شيرين فهمي الوثيقة، وتضمنت "عملية الكربون الأسود، العميل محمد مرسي العياط، المكان ساوس كارولاينا بالولايات المتحدة الأمريكية، الزمان عام 1986، الهدف عبدالقادر حلمي اعتقاله أو اغتياله، تفاصيل هو العالم عبدالقادر حلمي، دكتور مهندس مصري كان يعمل في شركة تيلدين الدفاعية لولاية كالفورنيا، وقام عبدالقادر بتنفيذ عملية نوعية تمثلت في شحن 470 رطل من مادة الكربون الأسود إلى مصر والحصول على قنابل تطوير الدفع الغازي للصواريخ، وفي هذا التوقيت كان مرسي صديقا للعالم المصري عبدالقادر ويعمل في برنامج حماية محركات مركبات الفضاء في وكالة ناسا".