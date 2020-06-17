حملة لمرافق الدقهلية في أسواق المنصورة التجارية تحرر 157 محضرا

شنت شرطة المرافق بمديرية أمن الدقهلية، جملة مكبرة علي الشوارع والأسواق التجارية بالمنصورة، لرفع كافة الإشغالات من الشوارع، ومنع التجمعات في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

خرجت الحملة بتعليمات من اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، وبقيادة العميد وائل الشربيني مدير شرطة المرافق، ومشاركة الرائد فاروق حماد، والنقباء أبو المعاطى غنام ، وفتوح الصباغ واشرف شاهين من إدارة شرطة المرافق.

وشملت الحملة الأسواق التجارية بمناطق "العباسى، وبورسعيد، والسكة الجديدة، والشيخ حسانين" بدائرة قسم شرطة أول المنصورة.

تمكنت الحملة من رفع كافة الاشغالات، وصادرت مضبوطات بلغ عددها 4326 ، وحررت 157 محضر ضد المخالفين.

وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين