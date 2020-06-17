رئيس الوزراء الهندي يتعهد بالرد المناسب على الاستفزازات الصينية

تعهد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم، بالرد بشكل مناسب على الاستفزازات من الجانب الصيني في المناطق الحدودية بعد مقتل 20 جنديا هنديا خلال مواجهات عنيفة بين الجانبين في منطقة "لاداخ" الحدودية مؤخرا.

وأكد مودي في رسالة لمواطنيه، أن تضحيات الجنود "لن تذهب سدى وأن وحدة الهند وسيادتها ذات أهمية قصوى للجميع ولا يمكن لأحد أن يمنعنا من حمايتها".

وقال مودي: "لا ينبغي لأحد أن يشك في ان الهند تريد السلام ولكنها قادرة على الرد المناسب في جميع الظروف".

وكانت السلطات الهندية، أعلنت مقتل 20 من جنودها أثر ما وصفت باشتباكات عنيفة وقعت في وادي "جلوان" بمنطقة "لاداخ" الحدودية الاثنين الماضي.