أحمد موسى: أحمد مكي وشقيقه محمود عملوا على تدمير القضاء في عهد مرسي

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الإخواني أحمد مكي وشقيقه محمود، عملوا على إسقاط كل الدعاوى الموجودة ضد المعزول مرسي، وقالوا "الإعلانات اللي أصدرها مرسي نافذة، وأي قرارات وأحكام محدش يقرب لها، وإسقاط الدعاوى الموجودة سواء الدستورية أو أمام المحاكم المصرية".

ووجه موسى، خلال برنامجه "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية صدى البلد، لأحمد مكي قائلا: "أنت لغيت القرارات بجرة قلم، وأنت راجل قاضي، ويتحدث عن استقلال القضاء وما فعلته كان تدمير للقضاء أنت وأخوك".

وتابع، "بالنسبالك استقلال القضاء كان مناكفة سياسية، في عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، ولم تستطيع وقتها عمل تيار الاستقلال، ولا علشان الجماعة والتنظيم بيحكموا، وكنتم عاوزين تمشوا البلد زي ما أنتم عاوزين، علشان كده اتدفنتم لأن دي مصر مبتقبلش كده".