صديق الراقصة سلمى يبرئ شاكوش من الاتهامات التي نسبتها له

برأ محمد جمال، صديق الراقصة سلمى مجدي، التي اتهمت حسن شاكوش بإنكار زواجه لها، مؤكدا كذب الرواية.

وكتب عبر فيس بوك: "ياجدعان هي دي اللي كانت بتقول علي حسن شاكوش، أنا بصرف عليه، بعد احترامي ليه كل الكلام اللي قالته كذب، والدليل بتاعها أهو، بس عايز أعرف هو أنت يا سلمى مجدي كنت فاكره أني أنا خواخة".

ونشر "سكرين شوت" بينهما، يظهر فيه أنها تطلب منه 13 ألف جنيه سلف، في محاوله منها لابتزازه.

وظهرت سلمى من قبل، من خلال فيديو ببرنامج شيخ الحارة، تدعي أنها تزوجت حسن شاكوش عرفي، وكانت تصرف عليه، وهذا ما أنكره شاكوش خلال حلقه البرنامج.