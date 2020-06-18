أحد المحتجزين العائدين من ليبيا: السيسي عمل معانا الواجب وزيادة

أعرب محمد، أحد المحتجزين العائدين من ليبيا، عن سعادته البالغة بعودته للوطن بأمان، موضحًا أنه كان يعمل في ليبيا منذ عام ونصف، ويحمد الله أنه عاد للوطن بالسلامة، "ألف حمد وشكر ليك يارب، مكنتش متوقع أني أرجع خالص، بس الحمد لله، الفضل يرجع للرئيس عبدالفتاح السيسي، والقوات المسلحة، والمخابرات العامة، إن احنا جينا بألف سلامة".

وعن مدى استفادته من هذه الأزمة، رد خلال تصريحات لقناة "إكسترا نيوز" قائلًا: "استفدت أني مسافرش البلد دي تاني، بس فيه مشاريع في مصر هنشتغل فيها، وفيه شغل متوفر بإذن الله، هنشتغل هنا أحسن ما نسافر بلاد سايبه مينفعش القعدة فيها خالص"، موضحًا أنه لم يستطيع التواصل مع أي شخص من عائلته خلال فترة احتجازه.

وتابع: "الواحد كان في ضيقة، والحمد لله أني رجعت لهم بألف سلامة، بشكر القوات المسلحة والسيسي، مكنتش متوقع اللي حصل بس عملوا الواجب وبزيادة، مصر مش بتسيب شعبها خالص في أي مكان، إن شاء الله هبيت في بيتي الواحد فرحان ومبسوط وسعيد".

كانت وزارة الداخلية بحكومة فايز السراج المسيطرة على العاصمة الليبية "طرابلس"، أعلنت القبض على المتورطين في واقعة الإساءة لعدد من العمال المصريين التي جرى تداولها قبل أيام على مواقعة التواصل الاجتماعي، بعد تحديد هوياتهم، مؤكدة مباشرة إجراءات الاستدلال معهم تمهيدًا لإحالتهم إلى مكتب النائب العام.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم، إن أجهزة الضبط القضائي التابعة لها تمكنت مساء أمس من رصد مكان واقعة الإساءة لمجموعة من العمالة المصرية، وكشف هوية المتورطين في هذه الواقعة وإلقاء القبض عليهم ومباشرة إجراءات الاستدلال معهم بالخصوص تحضيرًا لإحالتهم لمكتب النائب العام.

وأكدت وزارة الداخلية التعرف على العمالة المصرية المجني عليها في هذه الجريمة وعلى هوياتهم، وهم جميعًا بخير ويتمتعون بحريتهم دون أي قيد ويمارسون أعمالهم بشكل طبيعي، منوهة بأنه سيجري الاستماع إلى أقوالهم بشأن ما تعرضوا له من إساءات تنتهك حقوقهم وتخالف القوانين والأعراف والأخلاق وضمان كامل حقوقهم القانونية بالخصوص.