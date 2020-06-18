"حقوق إنسان البرلمان": عودة المصريين المحتجزين من ليبيا عمل بطولي

وصف علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عودة المصريين المحتجزين في ليبيا إلى أرض الوطن سالمين رافعين علم مصر، بالإنجاز البطولي الذي يضاف للإنجازات البطولية للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، في بيان له، أنّ عودة المصريين المحتجزين مساء أمس من ليبيا، يؤكد أنّ مصر دولة مؤسسات، ورئيسها البطل عبدالفتاح السيسي إذا وعد أوفى، ولهذا يثق به كل أبناء الشعب المصري المخلصين.

وقال عابد إنّ التاريخ سيسطر بحروف من نور مواقف الرئيس السيسي تجاه أبناء وطنه في جميع الموقف الوطنية بالداخل والخارج، والذي يؤكد كل يوم أنّه زعيم بحجم جمهورية مصر العربية، وأنّ المصريين وأمن مصر خط أحمر، وأنّه قادر على حماية شعبه وأرضه، وأنّ التاريخ لن ينسى أنّه منذ اليوم الأول لأزمة المصريين بليبيا، أكد الزعيم عبدالفتاح السيسي أنّ "كل الخيارات متاحة لعودة أبنائنا إلى مصر"، ما يؤكد مقولته الخالدة: "أمن مصر خط أحمر، واللي يقرب منها نمسحه من على وش الدنيا، تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر".

وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان، إلى أنّ القيادة السياسية لا تدخر جهدا في استعادة مصر لمكانتها الدولية والإقليمية والأفريقية، لتظل كرامة المواطن المصري دائما في المقدمة، وهناك العديد من المواقف التي تعد ترجمة لهذا الأمر، وأنّ المصريين في عهد الرئيس السيسي لمسوا كيف يحافظ على كرامتهم في مختلف دول العالم، وأنّ الرد يأتي في الوقت المناسب حال وجود أي تجاوزات أو ملاحظات.

وأضاف أنّ كرامة المواطن المصري من كرامة الوطن، وهذا ما لمسناه مؤخرا، إذ أصبح المصري فخور في أي دولة متواجد فيها، وهذا يعود لوجود قيادة واعية حريصة عليه، فالجميع يعلم أنّ دولته لن تتركه وأنّها قريبة منه، وحتى لو كان في أي دولة على مستوى العالم.