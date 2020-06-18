وزير الخارجية الأردني يصل رام الله برسالة إلى محمود عباس

أفادت وسائل إعلام أردنية، اليوم، بوصول وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إلى رام الله لنقل رسالة من الملك عبدالله الثاني إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

ويأتي ذلك، غداة إرسال الأردن مذكرة احتجاج إلى إسرائيل، دانت فيها استمرار قيام السلطات الإسرائيلية بأعمال في الحائط الغربي للمسجد الأقصى المبارك، الذي يشكل جزءاً لايتجزأ من المسجد الأقصى، وفقا لما نقله موقع "روسيا اليوم".

كان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني شدد، أمس، على ضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد في اتصال مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رفض أي إجراء إسرائيلي أحادي لضم أراض في الضفة الغربية، واعتبر الجانبان أن ذلك يقوض فرص تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.