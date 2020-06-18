عشان تلزم بيتك.. خطوات استخدام جهاز قياس نسبة الأكسجين بالمنزل

مع تفشي فيروس كورونا المستجد، لجأ الكثيرون من المصابين بالأعراض الخفيفة إلى الالتزام بالعزل المنزلي نظرا لعدم توافر أماكن كافية في مستشفيات العزل الصحي، كما تحرص وزارة الصحة والسكان على توزيع أدوية بروتوكول العلاج على المرضى المعزولين في المنزل، وهناك عدة أجهزة يجب توافرها في المنزل في تلك الحالة، لمتابعة الحالة الصحية تجنبا لتدهورها، ولعل أهمها جهاز قياس نسبة الأكسجين بالدم.

وتستعرض "الوطن" خطوات استخدام جهاز قياس نسبة الأكسجين في الدم، والتحذيرات الواجبة عند استخدامه، كالتالي:

خطوات استخدام جهاز قياس نسبة الأكسجين بالدم

- تواصل مع الطبيب المعالج أو الممارس الصحي للتعرف على طريقة الاستخدام الأمثل للجهاز، والأوقات اللازمة لأخذ قراءات نسبة الأكسجين في الدم.

- لا يمكن استخدام جهاز قياس نسبة الأكسجين في الدم مع الأجهزة الأخرى غير الموصوفة أو غير الموصى بها في دليل إرشادات الاستخدام.

- للحصول على أفضل قراءة من جهاز قياس نسبة الأكسجين في الدم تحتاج، يجب أن تكون مسترخيا وفي وضع مريح، بحيث تكون الكف في مستوى منخفض عن مستوى القلب لانسياب كمية كافية من الدم في الكف والإصبع الموصل بالحساس الضوئي.

- ويظهر الجهاز قراءات أعلى من النسبة الحقيقية لتشبع الدم بالأكسجين للأشخاص المدخنين، إذ يرفع التدخين مستوى أول أكسيد الكربون في الدم وبالتالي لا يستطيع الجهاز التمييز بين غاز أول أكسيد الكربون وغاز الأكسجين، فإذا كنت من المدخنين، اتصل بمقدم الرعاية الصحية ليشرح لك طريقة القراءة الصحيحة لنتائج جهاز قياس نسبة الأكسجين بالدم الخاص بك.

- قم بالضغط على مفتاح التشغيل لبدء عمل الجهاز.

- بعض الأجهزة تعمل تلقائيا عند وضع الإصبع في موضع القراءة، وتضيء شاشة عرض القراءة بعد ثواني قليلة موضحة قراءات نسبة الأكسجين بالدم وقياس عدد ضربات القلب.

- ضع إصبع اليد أو القدم في الموضع المخصص لقياس نسبة الأكسجين بالدم.

- حافظ على ثبات وضع اليد أو القدم التي يجري فحصها.

- يستعرض شاشة الجهاز نسبة الأكسجين وعدد نبضات القلب بمجرد استشعار الجهاز لها.

- لا بد من فحص الوحدة الرئيسية وملحقاتها بصورة دورية قبل الاستخدام للتأكد من خلوها من التلف الظاهر، كما ينبغي التوقف عن استخدام الجهاز عند ملاحظة أي تلف.

- من الممكن أن تعطي بعض أجهزة قياس نسبة الأكسجين في الدم قراءات غير صحيحة. إذا تم ملاحظة نتائج غير موثوقة خذ قراءة الفحص من مكان آخر، وفي حالة الشك استشر مقدم الرعاية الصحية.

تحذيرات استخدام جهاز قياس نسبة الأكسجين في الدم

- عند عدم عمل الجهاز أو عدم ظهور القراءة بشكل واضح، أوقف استخدام الجهاز فوراً واتصل بموزع الجهاز.

- هناك العديد من الحالات التي قد تكون فيها قراءات جهاز قياس نسبة الأكسجين بالدم غير دقيقة، ومنها على سبيل المثال:

1- عند انخفاض معدل ضخ الدم من القلب، فإن ذلك حتماً يؤدي إلى انخفاض تدفق الدم إلى الأطراف.

2- عند وجود حائل على موضع الفحص مثل طلاء الأظافر أو الصبغات، لذا ينصح بإزالة الحائل عند إجراء الفحص.

3 - عند تقييم المريض في منطقة شديدة الإضاءة فقد يؤدي ذلك إلى الحصول على قراءات منخفضة أو غير حقيقية.

4- عند اختيار الأماكن التي تزداد بها سماكة الجلد، لذا ينصح باختيار الأصابع التي تقل فيها سماكة الجلد للحصول على نتيجة أكثر دقة.