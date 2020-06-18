رئيس كفر شكر ينشر أرقام المسؤولين: "عاوزين راحة المواطن"

أعلن اللواء هشام رفعت رئيس مدينة كفر شكر بالقليوبية، أرقام هواتف نواب رئيس المدينة ورؤساء الوحدات المحلية بالقرى، بالصفحة الرسمية للمدينة على موقع "فيس بوك"، من أجل التواصل مع المسئوولين وعرض الشكاوى.

وقال رئيس المدينة "نعمل على راحة المواطنين بالمدينة والقرى وحل مشاكلهم من خلال التواصل في أى وقت، طبقا للقانون والإمكانات المتاحة".

وخلال السطور التالية نرصد أرقام هواتف المسؤولين بقرية كفر شكر..

مصلحي هدايا نائب المركز و المشرف على متابعة أعمال المدينة

ت/01004254866

محمد غنيم نائب المركز، والمشرف على متابعة أعمال الوحدات القروية

ت/01149511998

إيهاب محمد، رئيس الوحدة المحلية بالمنشأة الكبرى ت/01015520048

عماد عبدالله، رئيس الوحدة المحلية

ت/01007405571

محمد مشرف، القائم بأعمال رئيس الوحدة المحلية بأسنيت ت/01024182932

وائل رشدي، رئيس الوحدة المحلية بالبقاشين ت/01093374526

رضا عطية، القائم بأعمال رئيس الوحدة المحلية بكفر تصفا

ت/ 01063039818