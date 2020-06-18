رئيس كفر شكر ينشر أرقام المسؤولين: "عاوزين راحة المواطن"
كتب:
حسن صالح
12:21 م | الخميس 18 يونيو 2020
أعلن اللواء هشام رفعت رئيس مدينة كفر شكر بالقليوبية، أرقام هواتف نواب رئيس المدينة ورؤساء الوحدات المحلية بالقرى، بالصفحة الرسمية للمدينة على موقع "فيس بوك"، من أجل التواصل مع المسئوولين وعرض الشكاوى.
وقال رئيس المدينة "نعمل على راحة المواطنين بالمدينة والقرى وحل مشاكلهم من خلال التواصل في أى وقت، طبقا للقانون والإمكانات المتاحة".
وخلال السطور التالية نرصد أرقام هواتف المسؤولين بقرية كفر شكر..
مصلحي هدايا نائب المركز و المشرف على متابعة أعمال المدينة
ت/01004254866
محمد غنيم نائب المركز، والمشرف على متابعة أعمال الوحدات القروية
ت/01149511998
إيهاب محمد، رئيس الوحدة المحلية بالمنشأة الكبرى ت/01015520048
عماد عبدالله، رئيس الوحدة المحلية
ت/01007405571
محمد مشرف، القائم بأعمال رئيس الوحدة المحلية بأسنيت ت/01024182932
وائل رشدي، رئيس الوحدة المحلية بالبقاشين ت/01093374526
رضا عطية، القائم بأعمال رئيس الوحدة المحلية بكفر تصفا
ت/ 01063039818