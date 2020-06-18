الشرطة تبحث عن فتاة اختفت في الدقهلية.. ووالدها: تركت رضيعها

يكثف الرائد حسام عبد المنعم، رئيس مباحث دكرنس بمحافظة الدقهلية، من جهوده لكشف لغز اختفاء ربة منزل تبلغ من العمر 19 عاما، تحرر محضر بغيابها حمل رقم 3191 لسنة 2020.

وقال محمود عزت ناصف، والد الفتاة، لـ "الوطن"، إن ابنته تزوجت منذ عامين تقريبا، وأنجبت طفلا عمره عام واحد، مشيرا إلى أن يوم اختفائها تركت ابنها لأختها، وخرجت ولم تعد.

وأضاف ناصف: "لا يوجد خلافات مع زوجها، سوى الحديث عن مصروفات البيت، فهو يعمل فران، وأكد في تحقيقات النيابة عدم معرفته بسبب اختفائها".

وأكمل: "منذ اختفائها وأحاول الاتصال بهاتفها، دائما مغلق، ولا أعرف أين ذهبت ولماذا اختفت؟".

وناشد الأب، أي شخص يتعرف على ابنته أو يعرف مكانها، بأن يعيدها إلى منزلها.

وكان اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة دكرنس، باختفاء "سهير"، 19 سنة، ربة منزل، من منطقة ميت رومي بمدينة دكرنس، منذ يوم 21 مايو الماضي.