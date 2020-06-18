وزير تركي يهدد صحفيا بالاعتقال لكشفه عن محسوبية في حزب أردوغان

وصف وزير الداخلية التركية، سليمان صويلو، صحفيًّا بجريدة سوزجو بأنّه "عديم الشرف والأمانة"، بسبب مقال للصحفي أشار فيه إلى المحسوبية السائدة في حزب العدالة والتنمية، وفقا لما ذكرته موقع "تركيا الآن".

ووفقًا لما نشرته جريدة "جمهورييت" التركية، تناول اليوم الصحفي سايجي أوزترك، في مقاله الذي حمل عنوان :"لماذا تدعم طرابزون محسوبية مثل هذه" انتقد فيه "علي إيفاز أوغلو" زوج نائبة طرابزون التابعة لحزب العدالة والتنمية "بهار إيفاز أوغلو"، مشيرا إلى أنّه في البداية كان يعمل في قطاع العمالة، لكنه بعد زواجه بالنائبة مباشرة ترقى ليشغل منصب وزير العمال، وبعد ذلك شغل منصب مدير الثقافة والسياحة في المدينة.

ومقال الصحفي التركي أثار غضب وزير الداخلية سليمان صويلو، ودفعته للتعقيب من خلال حسابه الشخصي على تويتر، قائلا: "إني أقوم بوظيفي الإنسانية. مقال الصحفي سايجي أوزترك عديم الأمانة والشرف. فالسيدة (بهار) سيدة محترمة وعلى خُلق، ونحن نتقدم بغاية الشكر للسيد (علي) الذي يعمل بقصارى جهده في مجال السياحة في طرابزون. وأنا أحذره بداية من اليوم أنّه إذا تحدث في حق أحد مرة أخرى سيجدني أمامه".

واستخدم صويلو، طريقة التهديد ذاتها مع صحفية "أوضة تي في" ميسر يلديز، ورد على تغريدة عبر "تويتر" قبل اعتقالها، قائلا: "لست حزين بسبب محبة حزب العمال الكردستاني الإرهابي، لكنني حزين بسبب توليها منصب حكومي في هذا البلد".