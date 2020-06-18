"العربية للتصنيع" تكشف مميزات غرف العزل الكاملة: تصميم مصري 100%

قال المهندس محسن عبدالرحمن، رئيس مجلس إدارة مصنع abd التابع للهيئة العربية للتصنيع، إن الهيئة تنتج غرف كاملة للعزل، لافتا إلى أن أهم ميزة لتلك الغرف أن التصميم مصري 100%، حيث أنها مُصنعة من قطع ألمونيوم وسهلة الفك والتجميع وجهزة بكل المكونات الطبية لتأهلها أن تكون غرفة للرعاية المركزة.

وأضاف "عبدالرحمن"، خلال لقاء ببرنامج "صباحك مصري"، على شاشة قناة extra news، أن الغرفة تتكون من سرير رعاية مركزة بواقع 5 حركة، ومنضدة للطعام، ومزودة بمداخل أكسجين وفاكيوم، ومصدر كهربائي، كما أن بها إضاءة وكاميرا "أوديو" و"فيديو" لكي يتحدث مع أهله.

من جانبه قال المهندس عادل الششتاوي، مدير قطاع الإنتاج بالشركة، إن هناك العديد أنواع من الكبائن مصنعة من خامة الإستالس 304 وأنواع أخرى من الفايبر، لافتا إلى أن تلك المواد مطابق للمواصفات وصديقة للبيئة، وهناك بعض الأماكن مثل البنوك تطلب كبائن مصنعة من الفايبر نظرا لأنه يكون شكله جذاب.

وأوضح أن نظام التشغيل يتكون من سائل التعقيم ويكون هناك خزان علوي وآخر سُفلي، ويوجد به "ترومبة" لرفع السائل من أعلى وهناك جهاز لتحويل السائل إلى ضباب.