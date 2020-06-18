بـ4 خطوات.. كيفية العناية بالأشخاص ذوي الهمم في ظل جائحة "كوفيد 19"

تواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها لمجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وتستعرض "الوطن"، خلال السطور التالية، كيفية العناية بالأشخاص ذوي الهمم في ظل جائحة "كوفيد 19" مع الالتزام بالإجراءات الوقائية، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة والسكان، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

كيفية العناية بالأشخاص ذوي الهمم في ظل جائحة "كوفيد 19"

ـ معاملة الأشخاص ذوي الهمم باحترام وكرامة، دون تمييز.

ـ المداومة على تفقد أحوالهم، لتقديم الدعم العاطفي والعملي، ودعمهم للوصول إلى المعلومات والتواصل مع الأخرين.

ـ ينبغي للقائمين على رعاية الأشخاص ذوي الهمم مواصلة تقديم ما يلزم، من الرعاية والدعم، مع مراعاة تدابير السلامة.

وأوضحت الوزارة أنه يجب على الأسر والمجتمعات والقائمين على الرعاية، مراعاة ألا تتسبب تدابير التباعد الاجتماعي، في ظل جائحة كورونا، في خلق عقبات أو عزلة إجتماعية، للأشخاص ذوي الهمم.

وكانت وزارة الصحة والسكان أعلنت بالأمس تسجيل 1363 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا، و 84 حالة وفاة، ليصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات في مصر 49219، و1850 حالة وفاة، كما أشارت إلى خروج 411 من المتعافيين من الفيروس من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 13141 ، بينما بلغ عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد- ١٩) 14566 حالة، من ضمنهم الـ 13141متعافيًا.