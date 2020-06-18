مصرع شخص وإصابة 4 في حادث مروري بنفق الشهيد أحمد حمدي

لقي شخص مصرعه وأصيب 4 آخرون في حادث تصادم وقع 4 بين سيارات داخل نفق الشهيد أحمد حمدي بمحافظة السويس.

ونقل الإسعاف المصابين إلى مستشفى السويس العام، والمتوفى إلى المشرحة.

وكان اللواء حسن ترك نائب مدير أمن السويس، تلقى إخطارا يفيد بتصادم 4 سيارات داخل نفق الشهيد أحمد حمدي، في الاتجاه المؤدي للمنفذ الشرقي.

وأفادت المعاينة أن سيارة ربع نقل بيضاء تحمل لوحات "9352 ر. م. ج" خرجت عن مسارها بسبب السرعة، واصطدمت في سيارة نقل بالاتجاه المعاكس، الأمر الذي تسبب في توقف مفاجئ للحركة المرورية وتصادم سيارتين ملاكي في السيارة النقل.

وعقب نقل المصابين ومعاينة الحادث، وجه العميد محمد رشاد مدير المرور بالدفع بالمعدات والأوناش برفع آثار الحادث، وإعادة تسيير الحركة المرورية.