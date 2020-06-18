داود أوغلو يكشف أسباب القطيعة مع أردوغان

قال رئيس الوزراء التركي السابق ورئيس حزب المستقبل أحمد داود أوغلو، إنّ قضية "أكادميو السلام" كانت أبرز أسباب الخلاف مع الرئيس رجب طيب أردوغان، وفقا لما نشرته صحيفة "زمان" التركية.

ولفتت الصحيفة إلى أنّ "أكاديمي السلام"، هي مجموعة من الأكاديميين الأكراد والأتراك، كانوا وقعوا في 2015 على عريضة طالبوا فيها الحكومة التركية بزعامة حزب العدالة والتنمية وأردوغان، باستئناف مفاوضات السلام مع حزب العمال الكردستاني لتسوية القضية الكردية.

وذكر في هذا السياق أنّ أردوغان أطاح بطاولة مفاوضات السلام الكردي بعد أن اتجه المواطنون الأكراد إلى دعم حزب الشعوب الديمقراطي بدلا من حزب العدالة والتنمية.

وقال داود أوغلو في حوار صحفي، إنّ موضوع أكاديمي السلام واعتقالهم ومعاقبتهم كان أحد أهم نقاط الخلاف الرئيسية مع رئيس الجمهورية أردوغان"، مشيرا إلى أنّ مثل هذا التصرف لا يتوافق مع مبادئ حرية التعبير.

ولخص داود أوغلو مآخذه على الوضع القائم في بلاده بقوله: "طوال حياتي دافعت عن ضرورة التوازن بين الأمن والحريات. لكن في السياسة التركية اليوم تجاوزت التدابير الأمنية الحريات. الكلمات التي تعبر عن الوضع السياسي الحالي هي: الأمن، والتضييق، والظلم، والفساد".

وتابع في السياق ذاته، أنّ "رئيس الجمهورية أردوغان الذي دفع بالبلاد نحو الديمقراطية في أول الألفينات، اليوم هو نفسه يتعاون مع القوى التي تحاول إدارة تركيا بأساليب ديكتاتورية".

ورأى الحليف القوي السابق للرئيس التركي، أنّ أردوغان يعتبر "كل من يطالبه بالعودة إلى طاولة مفاوضات السلام الكردي إرهابيا أو داعما للإرهاب، ما أسفر عن اعتقال عدد كبير من الأكاديميين منذ عام 2015 وحتى اليوم".

وقال داود أوغلو عن الرئيس التركي إنّ "أردوغان نفسه هو الشخص الذي يمثل التصرفات المعادية للديمقراطية في السياسة التركية".

وتطرق المسؤول التركي السابق الرفيع إلى قضية إسقاط الطائرة الروسية على الحدود السورية في نوفمبر 2015، مشيرا إلى أنّه أكد "على رئيس أركان الجيش عندما أخطرني بالأمر، على ضرورة التواصل مع الجانب الروسي قبل إعلان الخبر على الرأي العام التركي. كان يجب التواصل مع الرئيس الروسي بوتين بشكل خاص، لأنني كنت أعرف أهمية تفعيل الدبلوماسية في هذه الحالات. ولكن لم يتم تنفيذ هذه التعليمات، وصدر بيان من رئاسة الجمهورية يعلن إسقاط القوات الجوية التركية طائرة حربية روسية. كان هذا البيان خاطئا، لأنه لو لم يتم إعلان الأمر بهذا الشكل لن يكون من الممكن السيطرة على الأمر بالطرق الدبلوماسية، كما حدث بالفعل".