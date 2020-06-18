دبابات صينية تطلق قذائف حية قرب حدود الهند

نفذت دبابات صينية من نوع "تايب 15"، مناورات واسعة النطاق قرب الحدود الهندية الصينية، بعد أيام من اشتباكات عنيفة وقعت بين قوات حرس الحدود في الجيشين الهندي والصيني.

ونشرت صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية، مقطع فيديو، قالت إنّه يرصد جانبا من المناورات التي تم تنفيذها في منطقة التب، جنوب غربي البلاد، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

يذكر أنّ دبابات "تايب 15" الصينية، هي ضمن دبابات القتال الرئيسية الخفيفة، التي كان أول ظهور لها في العرض العسكري الصيني عام 2019

ويحتل الجيشان الصيني والهندي المرتبتين الثالثة والرابعة بين أقوى 138 جيشا حول العالم، ورغم أنّ الدولتين تمتلكان أسلحة نووية يمكن إطلاقها من البر والبحر والجو، إلا أنّ القوة النووية لكليهما لا يتم احتسابها ضمن تصنيف قوة الجيوش، وفقا لإحصائيات 2020، التي أوردها موقع "جلوبال فير بور" الأمريكي.