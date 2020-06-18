إطلاق مبادرة "ميدان جديد" في كل مدينة بالدقهلية

اختارت محافظة الدقهلية 4 نماذج لميادين لتنفيذ مبادرة " ميدان جديد" في 4 مدن وهي "بلقاس، وجمصة، وأجا، والمنزلة" كمرحلة أولي، لتعميمها علي باقي مدن المحافظة.

وقال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إن المبادرة لإعادة المظهر الحضاري للمراكز والمدن ورسم صورة راقية في ربوع المحافظة بما يليق بأهلنا في كل مكان، وأنه سبق وكلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعرض تقرير للاماكن المقترحة لإنشاء ميدان جديد فيها وعرض تصور مقترح للتطوير للاختيار منها.

وأضاف مختار، في تصريح صحفي، أن إنشاء الميادين الجديدة يأتي بالتعاون بين المحافظة والمجتمع المدني الذي يميز أهالي الدقهلية، مشيرا إلى أن تطوير وإنشاء ميادين جديدة بمدن الدقهلية لتليق بأهلنا في كل مكان بالمحافظة.

ومن جانبها قالت الدكتورة هدى بلاط مدير عام التنمية البشرية بالمحافظة إنه بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني بكل مركز ومدينة والمشاركة المجتمعية سيتم إنشاء الميادين.