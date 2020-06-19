مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 19-6-2020 في مصر

يحرص المصلون في مختلف محافظات الجمهورية، على متابعة ومعرفة مواعيد الصلاة، وتستعرض "الوطن" استمرارًا لخدماتها مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 19 يونيو، في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر: 03:08

أذان الظهر: 11:56

أذان العصر: 03:32

أذان المغرب: 06:59

أذان العشاء: 08:32

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر: 03:07

أذان الظهر: 12:01

أذان العصر: 03:40

أذان المغرب: 07:07

أذان العشاء: 08:42

مواقيت الصلاة في بني سويف

أذان الفجر: 03:12

أذان الظهر: 11:57

أذان العصر: 03:30

أذان المغرب: 06:57

أذان العشاء: 08:29

مواقيت الصلاة في مرسى مطروح

أذان الفجر: 03:18

أذان الظهر: 12:12

أذان العصر: 03:51

أذان المغرب: 07:18

أذان العشاء: 08:54

مواقيت الصلاة في كفر الشيخ

أذان الفجر: 03:04

أذان الظهر: 11:58

أذان العصر: 03:36

أذان المغرب: 07:03

أذان العشاء: 08:38