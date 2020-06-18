مطلقة تختطف طفلا لإقناع طليقها بالعودة إليها في الدقهلية

أمرت نيابة المنزلة بمحافظة الدقهلية بإشراف المستشار خالد ممدوح خضر، المحامي العام لنيابات شمال المنصورة، اليوم، بحبس سيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الشروع في خطف طفل من أمه، وذلك بعد اعترافها بتفاصيل الواقعة.

واعترفت "نجاة ف. ع"، 37 سنة، حاصلة على كلية سياحة وفنادق، أن لديها ولد وبنتين ومطلقة من زوجها منذ عدة شهور، وحاولت إقناع طليقها أنها كانت حامل منه، وأنجبت طفلا ليعود إليها مرة أخرى، وبمجرد خطفها الطفل، التقطت صورا لها مع الطفل وأرسلتها لزوجها السابق.

وكان اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة المنزلة، بورود بلاغ من حمزة محمود، والد طفل، يتهم سيدة، بخطف نجله "زياد عمره شهرين" بعد أن ادعت أنها طبيبة نسا وتستطيع أن تستخرج له شهادة ميلاد، لعدم وجود عقد زواج رسمي معه، وإنما تزوج بعقد عرفي، إلا أنها أخذته واختفت.

وأكد الأب في بلاغه، أن السيدة أخذت الطفل لطبيب ليكتب له لبن أطفال بحجة أنه لا يرضع جيدا، ثم طلبت من الأم الانتظار لتسجله، وأخذته وهربت.

ووجه مدير الأمن بتشكيل فريق بحث بالتعاون مع قطاع الأمن العام ومباحث المنزلة، وكشفت كاميرات المراقبة أن السيدة هربت فى توك توك، وتوجهت بالطفل إلى منطقة "المنزلة الجديدة".

وأكد الدكتور خالد الصياد، طبيب أطفال، أن السيدة المتهمة جاءت بالطفل تطالبه بكتابة لبن أطفال بديل للرضاعة، إلا أنه بوزنه تبين أن نموه طبيعي فرفضت كتابة لبن، ولا أعرف أمه فسيدة ثلاثينية كانت تحمله وعلي وجهها كمامة تعظي وجهها تمام، وبعد انتهاء الكشف فوجئت بالأهالي يصعدون للعيادة ويؤكدون خطف الطفل.

وتوصلت تحريات المباحث أن السيدة خطت الطفل وتوجهت به إلي أقاربها في قرية "المنزلة الجديدة" لكي تخبر زوجها الموجود حاليا في السفر أنها أنجبت منه طفلا، وأرسلت صورها له مع الطفل بعد خطفه.

وبإعداد كمين للسيدة، تمكنت المباحث من القبض عليها واستعادة الطفل، وتحرير المحضر اللازم، لاتخاذ الإجراءات القانونية .