مي كساب تعلن حصولها على الدرع الفضي من "يوتيوب"

أعلنت المطربة مي كساب عبر حسابها على فيس بوك، حصولها على الدرع الفضي من اليوتيوب.

وكتبت "مي": أول درع (الدرع الفضي) عقبال الدهبي والماسي بدعمكم ومحبتكم ألف حمد وشكر لله شكرا @muzicup على مجهودكم معايا شكرا أحمد حلمي وميا المهدي شكرا لكل الشعراء والملحنين والمخرجين اللي اشتغلوا على ألبومي اللي فات وربنا يوفقنا في اللي جاي وأخيرا شكرا جوزي حبييي على دعمك ليه ومجهودك معايا وفضلك في رجوعي للغنا مرة تانية بمزيكتك المختلفة المنفردة".

طرحت الفنانة مي كساب مؤخرًا، أغنيتها الجديدة "ودي عجبك فيها إيه" عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات يويتوب، الأغنية من كلمات أمير طعيمة وألحان الملحن الراحل أشرف سالم وتوزيع أوكا وموسيقى محمد علام.