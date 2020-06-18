مدير مدرسة الحسينية عن نظافته للفصول: بنضف المكان لعيالي

قال سيد أحمد حسين، مدير مدرسة الحسينية الثانوية بنين بمحافظة الشرقية، إنه قام بمعاونة مساعديه بتنظيف وتطهير المدرسة، استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة: "محولتش أكون مدير، حاولت أكون عامل أنظف المكان لزمايلي ولعيالي، وأكون أديت الرسالة".

وأضاف "حسين"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "التاسعة"، والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع على الفضائية المصرية الأولي، أنه يعمل في تلك المدرسة منذ عام 1983، وسيخرج على المعاش بعد 150 يومًا من الآن: "عز عليا إن الطلبة عيالي وزمايلي إنهم يصابوا بأي مرض لاقدر الله، ومحطتش في راسي إني مدير أو وزير".

وأوضح أن مدير الإدراة قام بصحبته بمسح الحمامات، فيما قامت وكيلة المدرسة بمسح المياه من على الأرض: "وكيلة المدرسة كانت ماسكة المساحة ورايا".

وأكد أن ما قام به يعد واجبًا وطنيًا قام به لإرضاء ضميره، ولا ينتظر أي كلمة شكر من أحد، أو للوصول لأي منصب: "أنا قربت أخرج معاش، وميلزمنيش مجاملة من أي حد".