موعد مباراة توتنهام ومانشستر يونايتد اليوم الجمعة والقنوات الناقلة

يستعد فريق توتنهام هوتسبير لمواجهة نظيره مانشستر يونايتد، اليوم الجمعة الموافق 19 يونيو، الساعة 9.15 مساء في القاهرة و10.15 مساء في السعودية، و11.15 في الامارات مساء و8.15 في تونس مساء، في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة توتنهام هوتسبير ومانشستر يونايتد

وتقام مباراة توتنهام هوتسبير ومانشستر يونايتد على استاد توتنهام هوتسبر، ويمكن مشاهدة المباراة على قنوات "بي إن سبورتس".

ويحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الخامس في منافسات الدوري الإنجليزي برصيد نقاط 45، بينما يحتل توتنهام المركز الثامن برصيد نقاط 41.

ويتطلع أصحاب الأرض لاستعادة الانتصارات مجددا من أجل التمسك بأمل إنهاء الموسم في المربع الذهبي والتواجد في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، أما يونايتد يرغب في ملاحقة تشيلسي على المركز الرابع من خلال تحقيق الفوز أمام توتنهام.