الوفد: نجري مشاورات مع أحزاب وقوى سياسية لتشكيل قوائم انتخابية

قال المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، إنه بالتزامن مع تلقى طلبات الراغبين في الترشح للانتخابات البرلمانية، يستمر حزب الوفد في العمل بالشارع لمعرفة مشاكل المواطنين والعمل على حلها من خلال التواصل مع الجهات التنفيذية.

وأضاف "أبوشقة"، لـ"الوطن"، أن برنامج الحزب واضح منذ تأسيسه من 100 عام، وهو الوقوف خلف الدولة المصرية والمواطنين ودعمهما معا، ونحن مستعدون لخوض الاستحقاقات الدستورية بكوادر مدربة ومؤهلة في جميع الدوائر الانتخابية.

وأكد أن الحزب حاليا يجرى عدة مشاورات واسعة مع الأحزاب الأخرى والقوى السياسية الوطنية لبحث إمكانية تشكيل قوائم وطنية انتخابية نتمكن من خلالها خوض الانتخابات البرلمانية بكل قوة وفرز مجالس نيابية متجانسة تستطيع تأدية دورها التشريعي والرقابي على أكمل وجه.