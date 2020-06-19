في ذكرى وفاتها.. أمال فريد ملكة البراءة على شاشة السينما

تميزت إطلالتها بالشياكة، وملامحها بالبراءة، وصوتها بالحنان والرقة، بما جعلها تتربع على عرش الفن، وتقف أمام كبار الممثلين في هذا الوقت، وتصبح أمال فريد، إحدى نجمات زمن الفن الجميل، رغم مشوارها الفني القصير.

في مثل هذا اليوم 19 يونيه من عام 2018، رحلت عن عالمنا الفنانة أمال فريد، عن عمر ناهر الـ 80 عامًا، تاركة وراءها إرثًا فنيًا يتجاوز 30 عملا فنيا.

في 12 فبراير من عام 1938، ولدت أمال خليل محمد، التي بدأ عشقها للفن في سن صغيرة، من خلال التحاقها ببرامج الأطفال مع بابا شارو، ثم جاءت مشاركتها في مسابقة مجلة الجيل للوجوه الجديدة، ورشحها كل من الكاتب الصحفي مصطفى أمين وأنيس منصور، للعمل في الوسط الفني.

كانت بداية أمال فريد، وهى في مرحلة الثانوية، وقبل التحاقها بكلية الأداب، أمام فاتن حمامة، في فيلم "موعد مع السعادة" عام 1954، لتبدأ انطلاقتها بعدها، ويحالفها الحظ في الوقوف أمام العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، في فيلم "ليالي الحب" عام 1955، وغنّا لها "كفاية نورك عليّ"، لتعود وتقف أمامه مرة أخرى مع الفنانة ماجدة، من خلال فيلم "بنات اليوم"، والذي قدم فيه العندليب عدد من الأغنيات منها "يا قلبي ياخالي، ظلموه، أهواك، عقبالك يوم ميلادك".

ومع إسماعيل ياسين، قدمت أمال فريد، عددًا من الأفلام، منها "حماتي ملاك"، مع ماري منيب ويوسف فخر الدين، وفيلم "امسك حرامي" مع حسن فايق ومحمود المليجي، وغنت فيه فايزة أحمد "حمّال الأسية"، وفيلم "إسماعيل ياسين في جنينة الحيوانات"، و"إسماعيل ياسين في الطيران".

شاركت آمال فريد في عدد من الأفلام مع بعض المطربين، منها "وداعًا يا حب" مع محرم فؤاد، و "بنات بحري" مع ماهر العطار، و"أنا وبناتي" مع فايزة أحمد، و "ماليش غيرك" مع فريد الأطرش.

ومن بين أفلام الفنانة أمال فريد التي شاركت فيها "احنا التلامذة، بداية ونهاية، التلميذة، أم رتيبة، امراة في الطريق، الشيطانة الصغيرة، من أجل امراة، أبو أحمد، حكاية جواز".

اعتزلت الفنانة أمال فريد، في الستينات، وتزوجت من خارج الوسط الفني، ولم ترزق بأي أطفال، وقررت الابتعاد نهائيًا عن الوسط الفني، واختفت عن الساحة تمامًا، حتى ظهرت قبل رحيلها بفترة قصيرة، وهى تعاني من أمراض الشيخوخة وتتواجد بأحد دور المسنين، حتى رحلت عن دنيانا في 19 يونيه عام 2018.