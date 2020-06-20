حظك اليوم السبت 20-6-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

يحرص الكثيرين من المهتمين بعلم الأبراج على مطالعة الحظ اليومي الخاص بهم، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

يوم شيق يحمل إليك نجاحات حقيقية ويمدك بأفكار مثمرة تقربك من زملاء أو رؤساء العمل.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات ويجعلك فخورا وواثقا من نفسك وتسن قوانينك بلباقة.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان الراحل عمر الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني والفلك ينصحك بمضاعفة تركيزك في الأمور المهنية والمادية وعليك بمراجعة خطواتك وحساباتك.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بالتأني في أقوالك حفاظا على علاقاتك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان أحمد زاهر، ويوافق تاريخ ميلاده 27 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في برجك ويحفز طموحاتك ومهاراتك الاجتماعية وتفرض إرادتك بذكاء.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط تمدك الأفلاك بابتسامة ساحرة وتبدو في أفضل حالاتك.

ومن أشهر مواليد برج الجوزاء المطربة يارا، ويوافق تاريخ ميلادها 1 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الثاني عشر ويجعلك ذلك تميل للتأمل والوقت مناسب لدراسة الأمور في صمت.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

تنفعك ملاحظتك لكل صغيرة وكبيرة واليوم مثالي للاهتمام بصحتك واحرص على الاسترخاء.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان اللاعب ليونيل ميسي، ويوافق تاريخ ميلاده 24 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

الوضع الفلكي داعم ويجعلك تحسن التصرف وتعرف كيف تكسب دعم الجميع.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

يوم رائع يسمح لك بتحقيق تواصل وتفاهم سريع مع المحيطين بك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان أحمد عز، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وعليك أن تهتم بإظهار المزيد من اللباقة في تعاملاتك.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك بأن تطالب الطرف الآخر بالمستطاع كي تطاع وكن واقعيا.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان وائل كفوري، ويوافق تاريخ ميلاده 14 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ ويمدك ذلك بالمهارة والبراعة والقدرة على التعامل بطريقة عملية.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يدفعك نحو التخطيط لقضاء أوقات حلوة تجمعك بمن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان المطرب عمرو دياب، ويوافق تاريخ ميلاده 11 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثامن ويساعدك ذلك على اكتشاف الكثير من حولك، وتميل لتنمية ممتلكات.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

المريخ في منزل الحب يمنحك طاقة عاطفية وقدرة على التأثير في الجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة أيتن عامر، ويوافق تاريخ ميلادها 22 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

تنصحك الأفلاك أن تستمع للآراء الأخرى وتدرسها.. تذكر أن بعض المواقف تتطلب أن يكون الأمر شورى.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا انتبه ولا تكن قاسيا إذا واجهت استفزازا أو معارضة من شريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة شيريهان، ويوافق تاريخ ميلادها 6 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل واليوم تمنحك الأفلاك إصرارا على مثالية الأداء.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

المريخ بمنزل العلاقات يمنحك حضورا وجاذبية وطاقة أخاذة تساعدك على التواصل مع من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة أنغام، ويوافق تاريخ ميلادها 19 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في منزلك الخامس ويعدك ذلك بدعم الكثيرين وتنجح في أن تعطي انطباعا جيدا عن نفسك.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي داعم ويمنحك ذلك كل النشاط والطاقة العاطفية والحب.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الإعلامية الأمريكية أوبرا وينفري، ويوافق تاريخ ميلادها 29 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

ينصحك الفلك أن تتصرف بحكمة والوضع الفلكي يستدعي الانتباه.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

فينوس والقمر معاكسان.. فلا تدع الذكريات الأليمة تسيطر عليك وتربك علاقتك بالبعض.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة دينا الشربيني، ويوافق تاريخ ميلادها 17 مارس.