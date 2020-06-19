طلال سلامة يستعد لطرح عدد من الأغنيات الجديدة

يستعد الفنان والمطرب السعودى طلال سلامة لطرح أجدد أغانية من الأعمال العاطفيه قريبا، وذلك بالتعاون مع الشاعر الغنائي المتميز والمتجدد "نهار"، وسوف يقوم بالإعلان عن كافة التفاصيل خلال الأيام القليلة القادمة، وستكون بمثابة عودة قوية له.

وكان الفنان طلال سلامة طرح مؤخرًا أغنيتين وطنيتين من كلمات الشاعر نهار، والتى تحمل اسم "كلنا سلمان ومحمد"، وهي من توزيع رأفت، وإيقاع هاني الدوسري، وميكس المهندس جاسم محمد، والأغنيه الثانية بعنوان "محمد العز" إهداء خاص لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، وهي من توزيع أحمد صالح وميكس المهندس إيهاب نبيل، وكلمات الشاعر نهار.

يذكر أن الفنان طلال سلامة عاد بعد فترة غياب كبيرة عن الساحة الفنية، وتألق سلامة خلال حفله الغنائي الذي أقيم في السعودية، ضمن فعاليات سمرات موسم الرياض 2019، بمشاركة الفنان الكبير محمد عبده، وتغنى خلال الحفل بعدد من أغنياته المفضلة، ومنها "رضيناك"، "يحسب الدنيا"، "مايطيع النصيحة"، "في سحابه"، وغيرها.