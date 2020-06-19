صور.. حملة نظافة مكبرة لتطهير الأحياء 7 مدن بمطروح

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح جهود مراكز ومدن المحافظة فى تكثيف أعمال النظافة والتطهير ضمن الإجراءات الإحترازية والوقائية لمنع إنتشار فيروس كورنا المستجد "كوفيد - 19".

ونظم مركز ومدينة النجيلة برئاسة ممدوح على أنور رئيس المدينة حملة نظافة مكبرة بمناطق فى الشارع الرئيسى والفرعية بمدينة النجيلة، وديوان عام مجلس المدينة، والوحدة الصحية بمدينة النجيلة، ومرفق الإسعاف النجيلة، كما أجريت أعمال النظافة ورفع القمامة بمنطقة تجميع القمامة بجوار المستشفى النجيلة المركزى والطريق الدائرى، وبجوار الميدان، وقرية المثانى، وأسفرت عن رفع "٢٠ طن" وذلك باستخدام معدات وسيارات وعمال النظافة بمجلس مدينة النجيلة.

ونفذت فرق الطوارىء فى الضبعة أعمال نظافة وتطهير ورفع 40 طن قمامة بمناطق العزبة القبلية وفوزى حميدة وعزبة أبو ريزة وشارع مسجد التوبة ومستودع هنداوى وغيرها بالمدينة مع إستمرار لأعمال الرش والتطهير ضمن الإجراءات والتدابير الإحترازية المتخذة تحت إشراف اللواء هانى يوسف رئيس مدينة الضبعة.

وكثف مجلس مدينة العلمين برئاسة رضا جاب الله رئيس مركز ومدينة العلمين أعمال النظافة اليومية وبخاصة رفع مستوى النظافة والخدمات التى تقدم من خلال المركز لأهالى مدينة العلمين وزوارها، كما نظم عمال مجلس مدينة السلوم تحت إشراف عادل منصور رئيس المدينة حملة نظافه ورفع تراكمات القمامه وأعمال رش وتطهیر وتعقیم المحال التجاریه بشارع السلوم الرٸیسی وعدد من الشوارع الفرعية.

وكثف مركز ومدينة برانى أعمال النظافه وإزالة المخلفات من شوارع المدينه الرئيس والفرعية تحت إشراف العميد ياسر عامر رئيس المدينة، مع إستمرار أعمال النظافة والتطهير الدورى لمقار لجان الثانوية العامة وإستراحات مراقبى اللجان بمركز ومدينة سيوة تحت إشراف اللواء وفائى الحصيوى رئيس المدينة، وأجريت أعمال رش وتطهير مدارس "مدرسة ناصر، ومدرسة آمون، ومدرسة الغربيين، وسيوة الثانوية المشتركة"، كما تم رش وتطهير الفنادق والمنشآت السياحية ورش وتطهير واجهات المحلات والأرصفة بميدان السوق، بالإضافة إلى تكثيف أعمال الكمين الطبى المتحرك لرش وتطهير مركبات المواطنين عشوائياً بميدان السوق ومدخل المدينة وذلك حرصاً على صحة وسلامة المواطنين خاصةً فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد.

ونفذ مركز ومدينة الحمام أعمال النظافة والتطهير بمناطق عمال النظافه بشارع إسكندريه، وشارع معصره الزيتون، والجمعيه الزراعيه وشارع مسجد الفتح تحت إشراف المهندس مسعد عبد الهادى رئيس المدينة.

وإستمرت فى مدينة مرسى مطروح أعمال النظافة ورفع القمامة بعدة مناطق بالمدينة مع متابعة أعمال رفع الكفاءة والتجميل بعدد من الميادين تحت إشراف وجيه عبد الرازق رئيس مجلس المدينة.