غرق طفل من "ميت عنتر" في نهر النيل بالدقهلية.. و"الإنقاذ" يكثف البحث عنه

تكثف قوات الإنقاذ النهري بالدقهلية من جهودها، لانتشال جثة طفل غرق في مياه نهر النيل فرع دمياط، من أمام قرية "ميت عنتر" مركز طلخا.

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة طلخا، يفيد بغرق طفل في مياه نهر النيل أمام قرية ميت عنتر دائرة المركز.

انتقلت علي الفور قوات الإنقاذ النهري، ومباحث المركز إلى مكان الواقعة، وتبين غرق علي إبراهيم عرفات، 10سنوات، و مقيم بقرية ميت عنتر، لعدم إجادته السباحة أثناء الاستحمام في مياه نهر النيل.

وجار البحث عنه وانتشال الجثة بالقرب من نقطه سماد طلخا اتجاه ميت عنتر