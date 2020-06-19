تحذير من الصحة العالمية بشأن ارتفاع إصابات كورونا: دخلنا مرحلة خطيرة

حذرت منظمة الصحة العالمية من ارتفاع وتيرة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في العالم، بعد رصد زيادة غير مسبوقة جديدة في حصيلة الإصابات بالوباء أمس الخميس، وفقا لما ذكرته قناة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وصرح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أثناء موجز صحفي عقده، اليوم، بأن تم تسجيل 150 ألف إصابة جديدة خلال يوم أمس الخميس، ما يمثل أكبر ارتفاع يومي منذ بداية الجائحة.

وأشار جيبريسوس، إلى أن قرابة نصف هذه الحالات الجديدة تعود إلى الأمريكيتين، مشيرا إلى رصد أعداد كبيرة من المصابين أيضا في جنوب آسيا والشرق الأوسط.

وأوضح المدير العام للمنظمة: "دخل العالم مرحلة جديدة وخطيرة يواصل الفيروس تفشيه بسرعة ولا يزال فتاكا، فيما لا يزال معظم الناس عرضة لخطره".

وجدد جيبريسوس، الذي تعرض لانتقادات شديدة اللهجة من قبل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوته للاستمرار في اتباع إجراءات التباعد الاجتماعي وتوخي أقصى درجات الحذر والحيطة.

وحسب آخر بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، سجلت في العالم حتى الآن 8520761 إصابة مؤكدة بـ"كوفيد-19" على الأقل، بما في ذلك 454625 حالة وفاة و4186434 حالة شفاء.