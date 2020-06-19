باكستان تحذر الهند من رد قوي ومناسب حال أي عدوان ضدها

حذر وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، اليوم، من أن إسلام آباد، سترد بقوة إذا شنت الهند أي عدوان ضدها.

وجاءت تصريحات وزير الخارجية الباكستاني، في كلمة ألقاها في الجلسة لمجلس الشيوخ الباكستاني بالعاصمة "اسلام آباد"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية.

وأكد قريشي، أن الهند تواجه عزلة دبلوماسية وبأنها على حافة الإفلاس في أعقاب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وأن الهند توترت علاقاتها مع جميع الدول الإقليمية بما فيها الصين والنيبال.

وأوضح المسؤول الباكستاني، أن الهند يمكن أن تنفذ عملية كاذبة ضد باكستان في الوضع الراهن، محذرا من أن باكستان سترد بقوة إذا شنت الهند أي عدوان ضدها.