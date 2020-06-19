ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم وعيار 21 بـ751 جنيها

شهدت أسعار الذهب، ارتفاع ملحوظ في نهاية تعاملات اليوم الجمعة 19 يونيو، بعد أن ظلت مستقرة منذ بداية الأسبوع بالبورصات العالمية، خاصة بعد تعافي الدولار الأمريكي، وقرار البنك الفيدرالي الأمريكي، بتثبيت سعر الفائدة في محاولة لإنقاذ الاقتصاد، ما أدى إلى ثبات سعر الذهب خلال الأيام الماضية.

وجاء ذلك الاستقرار، بعد أن شهد موجة طويلة من التذبذب في الأسعار، نتيجة لما أحدثته جائحة فيروس كورونا المستجد من انهيار للاقتصاد العالمي.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم.

أسعار الذهب

تراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 890 و893 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 779و781 جنيهًا، بينما جاء سعر جرام الذهب عيار 18 بين 668 و669 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 6 آلاف و248 جنيه.