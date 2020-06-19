باباجان: أحداث جيزي أصعب أيامي.. وشهدت بداية استبداد السلطة التركية

مظاهرات واضطرابات مدنية عنيفة شهدتها تركيا في 28 مايو 2013، احتجاجًا على خطة التنمية الحضرية لمجمع ميدان جيزي في إسطنبول، وتلك الأحداث يتذكرها رئيس حزب الديمقراطية والتقدم، علي باباجان، ويعتبرها أصعب فترة مرت عليه خلال توليه الوزارة، وهي الفترة التي بدأ فيها استبداد حزب العدالة والتنمية الحاكم، وفقال ما ذكره موقع "تركيا الآن".

ونشرت جريدة "جمهوريت" التركية تصريحات، علي باباجان، خلال برنامج "بني جور" على التلفزيون التركي، حيث أجاب على سؤال الصحفي أرماجان تشجلايان "ما أسوأ فترة مرت عليك خلال توليك الوزارة؟" فأجاب بأن الأيام الصعبة هي التي بدأت بأحداث متنزه جيزي، 2013.

وقال باباجان، إنها الفترة التي تم فيها وضع أسلوب أكثر استبدادًا في الإدارة، والامتناع عن التشاور، والاستغناء عن الأشخاص الأكفاء ببطء.

ورد باباجان على الانتقادات التي وجهت له خلال أحداث حديقة جيزي، لأنه كان في الخدمة. معربا عن أنه كان عضوًا في مجلس الوزراء في ذلك الوقت، وقال: "لقد عانينا وكافحنا بشدة في هذه الأحداث ولكننا لم نحظ بالنجاح".