ارتفاع الذهب متأثرا بمخاوف اندلاع موجة جديدة لكورونا

ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية، 1% إلى 1740.03 دولار للأوقية، في حين ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1% إلى 1747.90 دولار، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وكانت الأسعار الفورية للذهب، بلغت الشهر الماضي أعلى مستوياتها منذ عام 2012 وسجلت 1764.55 دولار للأوقية.

وصعدت أسعار الذهب، 14% منذ بداية العام، مدعومة بالطلب على الملاذات الآمنة في ظل المخاوف من التباطؤ الاقتصادي، والمستويات غير المسبوقة من الدعم المالي والنقدي من جانب الحكومات والبنوك المركزية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 0.91% إلى 1907.44 دولار للأوقية ويتجه صوب الانخفاض للأسبوع الثاني على التوالي.

وصعد البلاتين 2.6% إلى 824.50 دولار للأوقية، محققا زيادة 2.3 بالمئة منذ بداية الأسبوع.

وارتفعت الفضة 1.3% إلى 17.73 دولار، وفي طريقها لتسجيل ثاني مكسب أسبوعي.