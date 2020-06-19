الوطنية للصحافة توفر سريرا لعامل بـ"القومية للتوزيع" مصابا بكورونا بأحد المستشفيات

قالت الهيئة الوطنية للصحافة، إن الشركة القومية للتوزيع، تلقت من خلال اتصال هاتفي، بلاغا عن إصابة أحد العاملين بها بفيروس كورونا، وهو ممدوح عبدالرازق دياب، حيث إنه كان مخالطا لوالدته التى توفاها الله الأسبوع الماضي، وكان يتلقى العلاج بالمنزل، ولما ساءت حالته، وارتفعت حرارته، تلقى التنفس بأسطوانة أكسجين.

وتابعت الهيئة في بيان: "حاولت لجنة إدارة الأزمة التواصل مع وزارة الصحة، لحجز سرير فى الرعاية، ولكن باءت محاولتها بالفشل ولم تستطع".

وأشارت إلى أن الشركة أبلغت الهيئة الوطنية للصحافة، بالحالة الحرجة لتوفير سرير في أحد المستشفيات المتعاقد معها.

وقال البيان: "وفي استحابة سريعة من الهيئة الوطنية، تواصلت مع مستشفى المقاولون العرب، وتحويل المريض فورا".