الولايات المتحدة تخصص نحو 93 مليون دولار إضافية للتصدي لكورونا عالميا

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم، أن بلاده خصصت نحو 93 مليون دولار، كمساعدة إنسانية جديدة لتعزيز جهود الولايات المتحدة المستمرة، في التصدي لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" على مستوى العالم، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وأوضح بومبيو، في بيان، أن المبلغ يهدف إلى "مساعدة الأشخاص الأكثر ضعفا في العالم على التغلب على التداعيات الناجمة عن هذا الفيروس الفتاك"، مشيرا إلى أن "هذا التمويل الجديد سيساعد الناس في جميع أنحاء العالم ويشمل أنحاء في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية".

وأضاف بومبيو، أن المساعدة الجديدة "تعد جزءا من أكثر من 12 مليار دولار تخصصها الوكالات والإدارات الأمريكية من أجل التصدي عالميا للفيروس بما في ذلك تطوير اللقاحات والعلاجات وجهود التأهب والمساعدة الإنسانية".

وخصصت وزارة الخارجية الأمريكية حتى الآن أكثر من 1.3 مليار دولار من المساعدات الصحية والإنسانية والاقتصادية للتصدي للفيروس عالميا.