مدير مستشفى كفر الشيخ لرواد فيس بوك: "ارحمونا إحنا في جهاد مع النفس"

قال الدكتور لطفي عبدالسميع، مدير مستشفى كفر الشيخ العام، إن الأطقم الطبية بالمستشفى، تلقى رعاية طبية حال الإصابة بالوباء العالمي الجائح فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه جرى نقل عددا من المصابين بين هذه الأطقم، لمستشفى سيدي غازى للعزل الطبي، عبر سيارات الإسعاف، بعد توفير الأمان اللازم لهم.

وأضاف مدير عام المستشفى، في مقطع فيديو مصور، بثه عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن الفريق الطبي بالمستشفى أولادنا، ويعلم الله لم نقصر مع أحد، وكل من ظهرت عليه أعراض كورونا، أجرينا له أشعة مقطعية والتحاليل اللازمة، ومن يحتاج لمسحة طبية جرى أخذها لعدد منهم، ومن أظهرت النتائج إيجابية تحاليله، تواجدت معهم داخل قسم العزل، ونسقنا له في مستشفى العزل بسيدي غازى، وجرى تسكينهم، مشيرا إلى أن المستشفى لن يقصر مع أحد، لأن الأطقم الطبية، أمانة في رقاب مسؤوليها.

وتابع عبدالسميع، أنه يجرى توفير الواقيات الشخصية بالتنسيق مع الوزارة والمديرية والمحافظة، ولن نتأخر عن أحد، ونحن فى خدمة الجميع، ونبذل قصارى جهدنا، ونحن فى طوارئ 24 ساعة، ووقت الشدة أو الحرب، لا يمكن أن يفر القائد أو الجندي من المعركة، وهذا ما نفعله، ونحن في خدمة الجميع، ونعاهد الله وأنفسنا، أننا مستمرون في خدمة الجميع.

واختتم الفيديو برسالة لرواد مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا: "ياريت السوشيال مديا ترحمنا شوية، اللي فى النار مش زى اللى قاعد على البر ياجماعة، إحنا فى جهاد مع النفس، دوروا على الإجابيات بلاش سلبيات، إرفعوا من روح الفريق الطبي، وحافظوا عليه، احنا بنعمل المستحيل محدش حاسس بينا، من الناس اللي قاعدة تتصيد الأخطاء، اللى بيتعمل محدش حاسس بيه، كفاية كدة".

وكان 15 من الأطقم الطبية أصيب، بينهم طبيبان بقسم الرعاية المركزة للقلب بمستشفى كفر الشيخ العام، بفيروس كورونا المستجد، وجرى نقلهم إلى مستشفى عزل سيدي غازي، فيما قرر الطبيبان تلقى العلاج بالمنزل.

وقال مصدر طبي بكفر الشيخ، لـ"الوطن"، إنه جرى إغلاق الرعاية المركزة بالمستشفى، وبدء عمليات التعقيم والتطهير وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

واستقبل العاملون بمستشفى سيدس غازي للعزل الصحي، زملاءهم بممر شرفي وبالونات، لدعمهم نفسيا ورفع حالتهم المعنوية.