وزيرا الزراعة والتعاون الدولي يبحثان توفير الأمن الغذائي وقت كورونا

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس مع السيد القصير، وزير الزراعة، لبحث المشروعات الجارية والمستقبلية في قطاع الزراعة.

وأكدت المشاط، أن وزارة التعاون الدولي تضع ضمن أولوياتها في المرحلة الحالية التنسيق مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية لدعم قطاع الزراعة نظرا لدوره فى توفير الأمن الغذائي في ظل جائحة كورونا، مشيرة إلى أن العديد من المشروعات الحالية في قطاع الزراعة يجرى تنفيذها مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وعدد من الدول الاوروبية والصناديق العربية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية "ايفاد".

وأشارت إلى أهمية مشروعات قطاع الزراعة في المساهمة لتحقيق نحو 8 أهداف للتنمية المستدامة، هي الهدف الأول: القضاء على الفقر، والهدف الثاني: القضاء على الجوع، والهدف الثالث: الصحة الجيدة والرفاهية، والهدف الثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والهدف الثاني عشر: الاستهلاك والإنتاج المسؤولان، والهدف الخامس عشر: الحياة في البر، والهدف السابع عشر: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف.

بدوره، قال السيد القصير، وزير الزراعة، إن هناك مشروعات مستقبلية في مجالات الزراعة والأمن الغذائي والدواجن ومراكز تجميع الألبان والتحول الرقمي وميكنة الخدمات الزراعية والتوسع في تمويل سلاسل القيمة وتطوير وحدات الطب البيطري بالمحافظات والتوسع في منظومة التلقيح الاصطناعي وتدعيم صغار المزارعين ومشروعات التنمية المستدامة والتغييرات المناخية يتم دراستها حاليا مع المؤسسات الدولية بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولي، مشيدا بدور وزيرة التعاون الدولي في مساندة القطاع الزراعي في ظل أزمة فيروس كورونا.

وأكد القصير، أهمية التنسيق مع وزارة الزراعة في أي تمويل خارجي يوجه للزراعة لضمان ترتيب الأولويات وتحقيق المستهدفات على أن يتم مراجعة المشروعات محل الاهتمام حاليا وتحديد الأولويات لها.

جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي توفر تمويلات ومنح لمشروعات جارية في قطاع الزراعة تتجاوز نحو 20 مشروعا، منها مشروع إصلاح إدارة المياه ومشروع زيادة دخل صغار المزارعين، وبرنامج إدارة مياه دلتا النيل، وبرنامج التنمية الريفية وبرنامج دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى القطاع الزراعي، وتحسين النظام المستدام للميكنة الزراعية في المنيا والفيوم، والمرحلة لثانية من مشروع الاستزراع السمكي البحري بالاسكندرية وبورفؤاد وشمال سيناء واتفاقية الأعزال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول.

كما وفرت وزارة التعاون الدولي، تمويلات ومنح لمشروعات توفير المياه وتوفير منظومة الزراعة في سيناء، ومشروع إنشاء 13 تجمعًا زراعيا في سيناء، وتكنولوجيا الزراعة العضوية والحيوية للمحاصيل الزيتية، ومشروع تعزيز القدرة على الموائمة في البيئات الصحراوية، ومشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة ورفع مستوى المعيشة ومشروع تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين ومشروع تطوير الري الحقلي في الأراضي.